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Bisikletli tacizci yakalanarak tutuklandı - Son Dakika

Bisikletli tacizci yakalanarak tutuklandı

21.01.2022 14:54
Bisikletli tacizci yakalanarak tutuklandı

Bağcılar'da bir kız çocuğunun taciz edildiği şikayeti üzerine başlatılan çalışmada birden fazla çocuğu taciz ettiği tespit edilen şüpheli Mecit G. sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağcılar'da bir kız çocuğunun taciz edildiği şikayeti üzerine başlatılan çalışmada birden fazla çocuğu taciz ettiği tespit edilen şüpheli Mecit G. sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Mecit G. ifadesinde kız çocuğuna değil 20 yaşındaki bir kıza arkadaşlık teklif ettiğini söyleyerek "Bir kere şeytana uydum" dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 14 yaşındaki kız çocuğu B.B.'nin 31 Aralık günü tacize uğradığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. B.B. isimli kız çocuğu Çocuk İzlem Merkezi'nde alınan ifadesinde 31 Aralık günü saat 17: 30 sıralarında okuldan eve dönerken arkasından birinin seslendiğini anlattı. Mağdur B.B. şahsın kendisine metro istasyonunun nerede olduğunu sorduğunu belirterek "Yeni evlendiğini, hayatında hiç kadın görmediğini kadın gördüğünde mutlu olduğunu söyledi. Ardından bakire olup olmadığımı, cinsel ilişkiye girmek isteyip istemediğimi sordu. Ben bu şahsın yanından gitmek istedim. Ancak bir eli cebinde olan bisikletli şahıs ayrılmama izin vermedi. Cep telefonumun acil aramasıyla babamı aradım. Şahsın bir anlık dalgınlığından istifade ederek ayrıldım" dedi.

Mağdur kız çocuğunun beyanının ardından olayla ilgili incelenen güvenlik kamerası görüntülerinden 16 Ocak günü şüpheli Mecit G. tespit edildi. Mecit G.'nin Bağcılar ve Bahçelievler'de 18 yaşından küçük kız çocuklarını sokaklarda ve caddelerde uzun süre takip ettiği, bisikletin direksiyonunu kız çocuklarının önlerine kırarak, onlarla sohbet etmeye çalıştığı ve kız çocuklarını taciz ettiği belirlendi. Şüpheli Mecit G. gözaltına alınarak Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Mecit G. ifadesinde tekstil işi ile uğraştığını ve 19 yıldır evli olduğunu söyleyerek, "Ben işe giderken hep bisiklet kullanırım. Olay günü birine metro istasyonunu sorup sormadığımı hatırlamıyorum. Ben kız çocuğuna kadın görünce mutlu oluyorum gibi şeyler demedim. Bu şekilde soruları kimseye soramam. Kaldı ki küçük bir kız çocuğuna bu şekilde şeyler sorayım. Ben olay günü başı kapalı 19-20 yaşlarında bir kıza arkadaşlık teklifinde bulundum. Sonra reddedince oradan ayrıldım. Benim bu olay dışında konuştuğum veya arkadaşlık teklif ettiğim kimse yoktur. Bu ifade veren de herhalde bu kız çocuğudur. Ben neden bu şekilde bir şey yaptığımı bilmiyorum. Yaptığımdan çok pişmanım. Bir kere şeytana uydum" dedi.

Mecit G. nöbetçi hakimlik tarafından "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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İstanbul, Bağcılar, Metro, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bisikletli tacizci yakalanarak tutuklandı - Son Dakika


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