Bisikletli Tacizci"Ye 15 Yıl Hapis

Antalya'da iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 31 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanığa, 15 yıl hapis cezası verildi.

Antalya'da iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 31 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanığa, 15 yıl hapis cezası verildi.



3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet E. ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, sanığı, 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan 8 yıl 4 ay, 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçundan da 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.



Heyet, sanığa iyi hal indirimi uygulamadı.



Kepez ilçesinde geçen yıl ekmek almaya giden 8 yaşındaki kız çocuğunun yanına bisikletle gelerek cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet E, 13 yaşında başka bir kız çocuğuna daha cinsel istismarda bulunmakla suçlanmış ve tutuklanmıştı. Güvenlik kamerasına bisikletli görüntüsü yansıdığı için "bisikletli tacizci" olarak da kamuoyunda anılan Mehmet E. hakkında, 31 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Nazlı Hamarat'tan Eski Sevgilisini Boğazının Kesilmesiyle Tehdit Etti

Meteorolojiden Kritik Uyarı! Şiddetli Kar Yağışı Geliyor

Gözü Dönmüş Sevgilinin, Kız Arkadaşını 7 Kurşunla Öldürüp Başına Sıkarak İntihar Ettiği Anlar Kamerada

İki Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Tacizcinin Mahkemedeki Son Sözü Şaşırttı