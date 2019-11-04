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Bisikletli telefon hırsızı, tutuklandı

6 saat önce

MERSİN'de O.A.'nın (14) elindeki cep telefonunu alıp bisikletle kaçan A.T., (27) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bisikletli telefon hırsızı, tutuklandı, System.String[]

MERSİN'de O.A.'nın (14) elindeki cep telefonunu alıp bisikletle kaçan A.T., (27) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'de yaşayan K.A., evinin önünde bekleyen oğlu O.A.'nın (14) elinde bulunan cep telefonunun bisikletli bir kişi tarafından çalındığını belirterek, ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ile çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan tespitlerde zanlının yabancı uyruklu A.T. olduğu belirlendi. Yakalayarak gözaltına alan şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:35 Kaynak: DHA
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