Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan bisikletli zabıta ekipleri Atakum sahilinde haftanın her günü 24 saat denetim yapıyor.

Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından geçen yıl kurulan bisikletli zabıta ekibi, bu yıl da görevinin başında. Atakum'da yaklaşık 12 kilometrelik sahil şeridinde, parklarda, mesire alanlarında vatandaşın huzuru için çalışan bisikletli zabıta ekipleri, vatandaşlara güven veriyor.

İşgallere mani olmak, vatandaşın huzurunu sağlamak için gün boyu bisikletli zabıta ekiplerinin görevlerinin başında olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanvekili Mehmet Karakaya, "Bisikletli Zabıta ekiplerimiz, bisiklet ve yaya yolları üzerine gelişi güzel park eden araçlara engel olup, yaşanan olumsuzluklara anında müdahale ediyor. Ayrıca seyyar satıcı, dilenci ve uygunsuz işgallere müdahale eden ekiplerimiz sayesinde bisiklet sürücülerinin de güvenliğini sağlamış olduk. İkişer kişilik 3 grup, 24 saat boyunca görev yapıyor. Vatandaşlardan gelen şikayetlere de anında müdahalede bulunma özelliği ile beğeni alan ekibimiz sayesinde, halkımızdan ve özellikle bisiklet kullanan vatandaşlarımızdan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN