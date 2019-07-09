Son Dakika Haberleri: 'Bisikletli zabıtalar' iş başında
Son Dakika Güncel Haber

'Bisikletli zabıtalar' iş başında

22 dakika önce

Samsun'un Atakum ilçesinde sahil boyunca yer alan bisiklet yolundaki işgalleri önlemek için Büyükşehir Belediyesi tarafından 'bisikletli zabıtalar' görevlendirildi.

'Bisikletli zabıtalar' iş başında, System.String[]
Samsun'un Atakum ilçesinde sahil boyunca yer alan bisiklet yolundaki işgalleri önlemek için Büyükşehir Belediyesi tarafından 'bisikletli zabıtalar' görevlendirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, büyük tepkilere yol açan Atakum ilçesi sahil şeridinde yer alan bisiklet yolundaki işgallere karşı harekete geçti. Daire Başkanlığı, sadece bisiklet tutkunlarının değil tüm vatandaşların tepkisini çeken bisiklet yolu ihlallerine karşın bisikletli zabıtaları devreye soktu.

Yaya ve motorlu taşıt işgali

Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte Batı Park'tan başlayarak Atakum ilçesi Kurupelit Mahallesi'ne kadar devam sahil bandındaki bisiklet yolu, adeta motorlu taşıt işgaline uğradı. Bazı yayaların da kullanmakta sakınca görmeyerek tehlikeye davetiye çıkarttıkları bisiklet yolundaki bu işgaller, beraberinde bisiklet tutkunlarının ve duyarlı vatandaşların tepkisine yol açtı. Harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesine bağlı bisikletli zabıta ekipleri, işgalin önüne geçmek için bisiklet yolunda görevlendirildi.

İzinsiz çadırlara da müdahale

Batıpark'tan Adnan Menderes Bulvarı'nın sonuna kadar olan yaklaşık 12 kilometrelik sahil şeridinde görev yapacak olan zabıtalar, haftanın her gün 24 saat iş başında olacak. Bisiklet yolundaki motosiklet ve yaya işgallerinin önüne geçmek için kurulan ekip ayrıca sorumluluk alanlarında izinsiz çadır kuran vatandaşlara da müdahale ederek gerekli işlemleri yapacak.

Yaz ayları boyunca yürürlükte olacak çalışma kapsamında ikişer kişilik 3 grup 24 saat boyunca çalışarak sahil şeridinde meydana gelecek olumsuzluklara karşı önlem alacak. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:06 Kaynak: İHA
Atakum, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den 13 il için sağanak yağış uyarısı AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı: 2 bin euro manevi tazminat, bin euro mahkeme masrafı Kıdem tazminatı reformu Kalkınma Planı'nda BES'te nakit çekme olanağı geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 12:29:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Bisikletli zabıtalar' iş başında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]