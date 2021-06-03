Üye Girişi
Bisikletliler Derneği, bisiklet kullanımına teşvik için 19 ilde etkinlik düzenliyor - Son Dakika

Bisikletliler Derneği, bisiklet kullanımına teşvik için 19 ilde etkinlik düzenliyor

03.06.2021 14:21
Bisikletliler Derneği, bisiklet kullanımına teşvik için 19 ilde etkinlik düzenliyor, System.String[]

Bisikletliler Derneği, bisiklet kullanımının yaygınlaşması için 19 ilde bazı etkinlikler düzenleyecek.

Bisikletliler Derneği, bisiklet kullanımının yaygınlaşması için 19 ilde bazı etkinlikler düzenleyecek.

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle 3 gün sürecek etkinliklerde, bisiklet kullanımının teşvik edilmesi ile çevrenin korunması arasındaki bağa dikkati çekilmesi amaçlanıyor.

Ataşehir'de kurulan stantlara, 3 gün boyunca bisikletiyle gelen vatandaşlara çekilişe katılma hakkı verilecek. Ardından, 5 Haziran'da yapılacak çekilişle 10 kişiye bisiklet hediye edilecek.

Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz, etkinlik alanında AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının bisikletin bireysel kullanımını teşvik olduğunu söyledi.

Bisiklet kullananları ödüllendirmeyi hedeflediklerini belirten Suyabatmaz, "Ayrıca, atıl durumda bulunan bisikletini, geri dönüşüm için ya da köy okullarında kullanılması için getirip bağışlayan vatandaşlarımıza da çekilişe katılım hakkı veriyoruz." dedi.

Suyabatmaz, 3 Haziran'ın Birleşmiş Milletler tarafından Bisiklet Günü olarak ilan edilmesinin çok önemli olduğunu, bisikletin insan sağlığını, çevreyi ve ekonomi koruyan, iklim değişikliği için karbon salınımı yapmayan bir taşıt haline geldiğini kaydetti.

Dünya Çevre Günü, Bisiklet, Ataşehir, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bisikletliler Derneği, bisiklet kullanımına teşvik için 19 ilde etkinlik düzenliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Evde değerli eşya bulamayan hırsız, yedi aylık köpeği çaldı Evde değerli eşya bulamayan hırsız, yedi aylık köpeği çaldı İş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhuşa zorlayan çete çökertildi İş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhuşa zorlayan çete çökertildi Balıkesir'de feci kaza: Refüje ok gibi saplanan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı Balıkesir'de feci kaza: Refüje ok gibi saplanan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı Uçakta taciz krizi! Kadın yolcular tepki gösterince, polis müdahale etti Uçakta taciz krizi! Kadın yolcular tepki gösterince, polis müdahale etti Çamlıca Kulesi'nde kafe ve restoran fiyatları netleşti: İki kişilik serpme kahvaltı 180, karışık meyve suyu 39 lira Çamlıca Kulesi'nde kafe ve restoran fiyatları netleşti: İki kişilik serpme kahvaltı 180, karışık meyve suyu 39 lira Balıklıgöl'e atlayıp valinin gelmesini isteyen adamı, sudan çıkarmak için seferber oldular Balıklıgöl'e atlayıp valinin gelmesini isteyen adamı, sudan çıkarmak için seferber oldular Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor

Son Dakika Haberleri
14:39 Sergen Yalçın halı sahada Acun Ilıcalı ile takım arkadaşı oldu, resital sundu
14:31 Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor
14:27 İş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhuşa zorlayan çete çökertildi
14:24 Japonya'nın karanlık yüzü en çok kadınları etkiliyor!
14:24 Balıkesir'de feci kaza: Refüje ok gibi saplanan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı
14:22 Uçakta taciz krizi! Kadın yolcular tepki gösterince, polis müdahale etti
14:20 Çamlıca Kulesi'nde kafe ve restoran fiyatları netleşti: İki kişilik serpme kahvaltı 180, karışık meyve suyu 39 lira
14:19 Ali Koç formülü buldu! Hem kasayı dolduracak hem de yıldız futbolcuları satmayacak
14:07 İmamoğlu kayıtsız kalmadı! Metroda yaşanan kedi engeli gülümsetti
13:47 Beşiktaş'tan savunma hattını güçlendiriyor! Alanyasporlu savunmacı Caulker'a resmi teklif gitti
Sergen Yalçın halı sahada Acun Ilıcalı ile takım arkadaşı oldu, resital sundu Sergen Yalçın halı sahada Acun Ilıcalı ile takım arkadaşı oldu, resital sundu         
14:39
Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor         
14:32
Terk eden sevgilisini öldüren sanıktan hayrete düşüren ifadeler: Pişmanım ama tahliye istemiyorum Terk eden sevgilisini öldüren sanıktan hayrete düşüren ifadeler: Pişmanım ama tahliye istemiyorum         
14:25
Japonya'nın karanlık yüzü en çok kadınları etkiliyor! Japonya'nın karanlık yüzü en çok kadınları etkiliyor!         
14:24
Ali Koç formülü buldu! Hem kasayı dolduracak hem de yıldız futbolcuları satmayacak Ali Koç formülü buldu! Hem kasayı dolduracak hem de yıldız futbolcuları satmayacak         
14:20
İmamoğlu kayıtsız kalmadı! Metroda yaşanan kedi engeli gülümsetti İmamoğlu kayıtsız kalmadı! Metroda yaşanan kedi engeli gülümsetti         
14:08
Kritik görevleri bekliyor! İlk kadın Jandarma Komando Astsubay Çavuş Su Yıldız göreve hazır Kritik görevleri bekliyor! İlk kadın Jandarma Komando Astsubay Çavuş Su Yıldız göreve hazır         
13:59
Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış         
13:06
Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel         
12:39
A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek         
12:10
Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek         
11:48
1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor         
11:33
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti         
10:37
Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti         
00:55
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
Kenan Sofuoğlu'ndan milletvekilliği itirafları geldi! Berat Albayrak'la ilgili ilk kez konuştu Kenan Sofuoğlu'ndan milletvekilliği itirafları geldi! Berat Albayrak'la ilgili ilk kez konuştu         
17:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 14:44:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bisikletliler Derneği, bisiklet kullanımına teşvik için 19 ilde etkinlik düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement