Bisikletliler Derneği üyesi Halil Özdemir'in cesedi yakılmış halde bulundu, katil zanlısı kadın tutuklandı - Son Dakika
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Bisikletliler Derneği üyesi Halil Özdemir'in cesedi yakılmış halde bulundu, katil zanlısı kadın tutuklandı

07.06.2023 17:13

Eyüpsultan'da evinden çıkarak bisikletine binen ve ortadan kaybolan Bisikletliler Derneği üyesi Halil Özdemir'in cesedi Zeytinburnu'nda yakılmış halde bulundu. Cinayet Büro Amirliği polisleri, Etiyopya uyruklu kadın zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Cinayeti işlediğini itiraf eden kadın taciz iddiasında bulunurken, Özdemir'i beyzbol sopasıyla başına vurarak öldürdüğünü söyledi.

Bisikletliler Derneği üyesi Halil Özdemir, geçen 9 Mayıs'ta esrarengiz şekilde ortadan kayboldu. Özdemir'in kardeşi emniyete giderek yardım istedi. Ağabeyinin Eyüpsultan'daki evinden bisikletine binerek ayrıldığını, daha sonra haber alamadıklarını söyledi. Polis Özdemir'i ararken, 11 Mayıs'ta Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme Mahallesi'nde yakılarak öldürülmüş bir kişinin cesedi bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri, cesedin Halil Özdemir'e ait olduğunu belirledi.

Bisikletliler Derneği üyesi Halil Özdemir''''''''''''''''in cesedi yakılmış halde bulundu, katil zanlısı Etiyopyalı kadın yakalandı

CESEDİ YAKILMIŞ

Yapılan çalışmada, Özdemir'in sert bir cisimle başına vurularak öldürüldüğü ve sonra da cesedinin yakıldığı belirlendi. Özdemir'in bisikleti ise bulunamadı. Cinayet Büro uzmanları, önce Halil Özdemir'in gasp edilmiş olabileceğini değerlendirdi. Yapılan araştırmada, Özdemir'in Fatih'te bir kadınla buluşmak için evinden ayrıldığı anlaşıldı.

Bisikletliler Derneği üyesi Halil Özdemir''''''''in cesedi yakılmış halde bulundu, katil zanlısı Etiyopyalı kadın yakalandı

ETİYOPYALI KADIN ZANLI YAKALANDI

Çalışmalarda, Özdemir'in buluştuğu kadının Etiyopya uyruklu M.E.H. olduğu belirlendi. Polis, günlerce yapılan çalışmayla cinayetin bir numaralı şüphelisi olan kadının izini buldu. M.E.H. 25 Mayıs'ta yakalandı. Evde yapılan aramada, Özdemir'e ait bisiklet kaskı ve kask kamerası bulundu.

Bisikletliler Derneği üyesi Halil Özdemir''in cesedi yakılmış halde bulundu, katil zanlısı Etiyopyalı kadın yakalandı

BAŞINA BEYZBOL SOPASIYLA VURMUŞ

Emniyete götürülen şüpheli, Halil Özdemir'le olaydan önce birkaç kez telefonla görüştüğünü anlattı. M.E.H.'nin iddiasına göre, Özdemir olay günü bir kez daha arayarak buluşmak istedi. Bunun üzerine M.E.H. evinin adresini verdi. Evine gelen Halil Özdemir'in kendisine yakınlaşmak istediğini öne süren M.E.H.'nin, bunun üzerine, eline geçirdiği beyzbol sopasıyla Özdemir'in başına vurduğunu söylediği belirtildi.

Bisikletliler Derneği üyesi Halil Özdemir''''in cesedi yakılmış halde bulundu, katil zanlısı Etiyopyalı kadın yakalandı

TUTUKLANDI

M.E.H., cinayeti itiraf ederken, cesedi bir gün sonra çuvala koyduğunu, çekçek diye tabir edilen arabalarla Kazlıçeşme Miting Alanı'na götürdüğünü ve ateşe verdiğini söylediği de öğrenildi. Öldürdüğü Halil Özdemir'in bisikletini 3 bin liraya sattığını söylediği öne sürülen M.E.H., 'kasten öldürme' suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Halil Özdemir, Zeytinburnu, Eyüpsultan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bisikletliler Derneği üyesi Halil Özdemir'in cesedi yakılmış halde bulundu, katil zanlısı kadın tutuklandı - Son Dakika


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