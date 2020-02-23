Bisikletliler Edirne'den Çanakkale'ye şehitlik toprağı götürecek - Son Dakika
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Bisikletliler Edirne'den Çanakkale'ye şehitlik toprağı götürecek

6 saat önce

Çanakkale şehitliklerine konmak için Edirne şehitliklerinden alınan toprak, düzenlenen törenle bisikletçilere teslim edildi.

Çanakkale şehitliklerine konmak için Edirne şehitliklerinden alınan toprak, düzenlenen törenle bisikletçilere teslim edildi.

Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi, dernekte düzenlenen törende, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak için anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Devletin, vatanın bölünmez bütünlüğü, aziz toprakların özgür ve hür yaşamasını amaç edindiklerini belirten Çiftçi, "Bunun için kahramanlar can vermektedir. Dün kahramanlarımız Çanakkale'de, Romanya'da, Makedonya'da bu aziz toprakları korumak için mücadele verirken, bugün aynı irade, azim ve kararlılıkla Suriye'de, Irak'ta ve Libya'da aynı mücadeleyi vermeye devam ediyoruz. Bugün Barış Pınarı Harekatı'nda, Afrin'de, İdlib'de kahraman askerlerimiz aynı dedeleri gibi mücadeleye devam ediyorlar. Bu mücadele bizlere daha fazla şevk veriyor. Biz bu toprakların sahibiyiz. Kimseye vermeyeceğiz. Bu topraklar ecdadımızdan bize emanet, biz de aynı şekilde çocuklarımıza eksiksiz bir şekilde teslim edeceğiz." diye konuştu.

Hedef Doğa Sporları Kurucu Başkanı ve Lüleburgaz Bisikletliler Derneği Temsilcisi Yüksel Kerim Yazır da her yıl şehitleri anmak amacıyla 18 Mart'ta etkinlik düzenlediklerini, aynı şekilde Çanakkale'den aldıkları şehit toprağını da Edirne'ye getirdiklerini anlattı.

Edirne Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu Temsilcisi Barış Yalçındağ ise 14 Mart sabah 05.00'te Edirne'den 11, Lüleburgaz'dan 20 bisikletlinin, taşıdıkları şehit toprağıyla yola çıkacağını aktardı.

200 kilometre pedal çevireceklerini kaydeden Yalçındağ, "15 Mart sabahı toprakları Çanakkale'deki şehitliğe bırakacağız. Oradan da toprak alıp Edirne'ye getirmek üzere yola çıkacağız. 18 Mart'ta şehitleri anma gününde, Çanakkale'den aldığımız toprağı Edirne şehitliklerine ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Bisikletliler Edirne'den Çanakkale'ye şehitlik toprağı götürecek

Makedonya, Çanakkale, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:36 Kaynak: AA
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