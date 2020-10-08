Bisikletliler güvenli seyahat edecek - Son Dakika

Düzce Belediyesi'nin 2020 yılının teması olan "Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik" kapsamında bisiklet yolu yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, bisiklet yolu yapım çalışmalarının İstanbul Caddesi ve Hastane Caddesi olmak üzere şehrin işlek yerlerinde devam ettiği belirtildi.

Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul Caddesi'nin devamında Kuyumcuzade Bulvarı kavşağı ve Hastane Caddesi yönüne doğru eksik olan kısımların tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce'de yaygın ulaşım aracı olarak tercih edilen bisiklet kullanımını daha fazla desteklemek için gereken her şeyi yaptıklarını vurgulayarak "Şehrimizin dört yanını bisiklet yolları ile donatmak istiyoruz, bunu her fırsatta dile getiriyoruz. İlimiz yapısı itibarıyla sağlıklı yaşam için bisiklet kullanımına uygun. Belirlediğimiz noktalarda oluşturduğumuz bisiklet yolları sayesine her yaştan vatandaşımız güvenli bir biçimde yolculuk edecek." ifadesini kullandı.