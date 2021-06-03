BİSİKLETLİLER, TRAFİKTE FARKINDALIK İSTEDİ - Son Dakika

MERSİN'de bisiklet sürücüleri, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla trafikte araç sürücülerine broşür dağıtarak farkındalık istedi.

Mersin Bisiklet Gezginler Derneği tarafından 2018 yılından beri kutlanan 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte 'Bisikletliyi fark edin', 'Yolu Paylaş' yazılı pankart taşıyan dernek üyeleri Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kırmızı ışıkta duran araçların sürücülerine el ilanı dağıttı. Bisikletlilerin trafikte fark edilmesini isteyen Dernek Başkanı Ahmet Salih Özenir, 'Bizler bisikletli ulaşımın ve bisikletli yaşamın güzellikleri ve avantajlarının tüm insanlar tarafından fark edilmesini ve yararlanılmasını istiyoruz. Bu etkinliğimizde daha ziyade bisikletlilerin karayolunda yaşadıkları zorluklara ve var olma mücadelesinin sesi olmak için motorlu taşıt sürücülerinin dikkatini çekmek istedik. Bu günkü bu ve diğer etkinliklerimizde bizleri destekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz' dedi.

'BEDENİMİZ KAPORTAMIZ'

Bisiklet sürücüsü Burçin Kudretoğlu da, Bizim bedenimiz kaportamız. Bizi her zaman fark etmenizi ve yolu paylaşmanızı istiyoruz. En ufak bir hareketiniz, kornanız bile bizim dikkatimizin dağılmasına ve kaza yapmamıza sebep olabiliyor diye konuştu.

Ardından grup, bisikletlerine binerek trafikte tur attı.