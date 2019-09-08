Son Dakika Haberleri: Bisikletlilerden "Bizi fark edin" etkinliği
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Bisikletlilerden "Bizi fark edin" etkinliği

14 dakika önce

Bisikletliler Meclisi "Bizi fark edin" sloganıyla bisiklet kazalarının önüne geçmek ve bisiklet kullanımında güvenliğe dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Bisikletlilerden

Bisikletliler Meclisi "Bizi fark edin" sloganıyla bisiklet kazalarının önüne geçmek ve bisiklet kullanımında güvenliğe dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

65 bisiklet kulübünden yüzlerce bisikletli, Salacak sahilinden Beykoz'a kadar uzanan 25 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Etkinlikte konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sürücülerin bisikletlilere karşı daha hassas olmaları gerektiğini belirterek, "Amacımız hem ulaşımda bisikletlilerin daha fazla yer almasını hem de bisiklet sürücülerinin emniyetli bir şekilde yolculuklarını tamamlaması." dedi.

Etkinlik bisikletlilerin Beykoz'a ulaşmaları ile sona erdi.

Beykoz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:24 Kaynak: AA
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