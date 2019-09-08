Bisikletlilerden "Bizi fark edin" etkinliği
22 dakika önce
Bisikletliler Meclisi "Bizi fark edin" sloganıyla bisiklet kazalarının önüne geçmek ve bisiklet kullanımında güvenliğe dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:48 Kaynak: AA
Bisikletliler Meclisi "Bizi fark edin" sloganıyla bisiklet kazalarının önüne geçmek ve bisiklet kullanımında güvenliğe dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.
Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırıda yeni gelişme: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Erdoğan'ın "Kapıları açarız" çıkışına yanıt verdi Davutoğlu ile birlikte AK Parti'den ihracı istenen Üstün: Evlat ve damat uğruna bu dava heba edildi Alkollü sürücü, 13 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olduğu kazayı canlı yayınlamış