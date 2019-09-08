Son Dakika Haberleri: Bisikletlilerden "Bizi fark edin" etkinliği
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Bisikletlilerden "Bizi fark edin" etkinliği

22 dakika önce

Bisikletliler Meclisi "Bizi fark edin" sloganıyla bisiklet kazalarının önüne geçmek ve bisiklet kullanımında güvenliğe dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Bisikletliler Meclisi "Bizi fark edin" sloganıyla bisiklet kazalarının önüne geçmek ve bisiklet kullanımında güvenliğe dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:48 Kaynak: AA
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