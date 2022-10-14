Diyarbakır haberi | İstanbul'dan Diyarbakır'a 'Bisikletlileri yaşatalım' sloganıyla pedal çeviriyor

İSTANBUL'dan 'Bisikletlileri yaşatalım' sloganıyla yola çıkan ve bisikletiyle 1,5 ayda 2 bin 500 kilometre yol katederek Diyarbakır'a gidecek olan Can Niyazi Bad (26), Edirne'nin Keşan ilçesine ulaştı. Bad, "Yol boyunca bisikletçi arkadaşlarımla dayanışmayı artırıp, bisikletli ölümlerine karşı birlikte harekete edeceğiz" dedi.

Trafikte bisikletlilere dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bisikletiyle İstanbul Eminönü'nden 9 Ekim'de Diyarbakır'a gitmek üzere yola çıkan Can Niyazi Bad, Edirne'nin Keşan ilçesine ulaşarak, mola verdi. Bad, burada Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) Başkanı Faruk Eker ve dernek üyeleri tarafından karşılandı. Can Niyazi Bad, İstanbul'dan başlayan 'Bisikletlileri yaşatalım' sloganlı turun amacının, bisikletlilere dikkat çekmek olduğunu belirterek, "Toplumda ve kara yollarında bisikletin bir araç olduğunun farkındalığını artırmak için İstanbul'dan Trakya, Ege, Akdeniz ve oradan Diyarbakır'a gideceğim. 2 bin 500 kilometre boyunca bisikletçi arkadaşlarımla dayanışmayı artırıp, bisikletli ölümlerine karşılık birlikte harekete edeceğiz. Bu yolculuk 1,5 ay kadar sürecek. Bisikletçi arkadaşlarımızla diyalog kurmanın yanı sıra bir de bisiklet üzerinde kaybettiğimiz arkadaşlarımızı anarak, ailelerinin yalnız olmadıklarını da göstermeye çalışacağız. Bisikletin farkındalığını artırmak da bir diğer amacım diyebilirim" dedi.

'BİSİKLET DE KARAYOLLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE BİR ARAÇ'Trafikte bisikletlilerin aktif olarak 10 yıldır bulunduğunu kaydeden Bad, " Türkiye 'de gerekli özen gösterilmiyor. Doğal olarak bisikletin toplumda ve insanda kabulü gerekiyor. Trafikte şöyle bir sıkıntı var; büyük araç küçük aracı görmüyor. Bisiklet trafikte en küçük araç olduğu için genelde trafikte yok sayılıyor. Temel amacımız buna karşı gelmek, trafikte bisikletin de var olduğunu göstermek. Bisikletler de araçtır ve trafikte kanunlar gereği de vardır. Biz Avrupa'daki yasaları inceledik; acaba daha çok ceza mı var ama Avrupa'da daha çok bilinç var hatta Türkiye'deki kimi yasalar, Avrupa'ya göre daha caydırıcı. Lakin Türkiye'de bilinç olmadığı için bisiklet bir araç olarak görülmüyor. Kazada ölse de 'Trafikte ne işi vardı, olmaması gerekiyordu' gibi sözlerle karşılaşıyoruz. Oysa bisikletin yeri de trafiktir. Bisiklet de Karayolları Yönetmeliği'ne göre bir araçtır" diye konuştu. Keşan SARDOS Derneği Başkanı Faruk Eker de Can Niyazi Bad'ın düzenlediği turu desteklediklerini dile getirerek, "Çok güzel bir proje için yola çıkmış. 'Bisikletlileri yaşatalım' projesi adı altında gerçekten çok ihtiyacımız olan bir konuya eğilmiş. Her yıl birçok bisikletli trafik kazalarında maalesef yaşamını yitiriyor. Biz de bisikleti yaşam biçimi haline getirmiş bir dernek olarak her zaman bunun büyük sıkıntısını yaşıyorduk. Bisikletin altyapısı ülkemizde tam olarak oluşmadığı için bisiklet yolları olmadığından dolayı ve diğer kara yolu araçları bisikleti bir kara taşıtı gibi algılamadığından dolayı bu can kayıpları yaşanmaya devam etmekte. Aslında bisiklet de bir kara yolu taşıtıdır ve Trafik Kanunu'nda yeri vardır. Aynı diğer motorlu araçlar gibi bisiklet de kara yollarını kullanma hakkına sahiptir. Bu nedenle arkadaşımızın yaptığı bu anlamlı çalışmaya biz de destek veriyoruz" dedi.

Can Niyazi Bad, geceyi Keşan'da geçirdikten sonra yarın yola devam edecek.