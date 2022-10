BİSİKLETLİLERİ YAŞATALIM? SLOGANIYLA İSTANBUL'DAN, DİYARBAKIR'A PEDAL ÇEVİRİYOR

İSTANBUL'dan, 'Bisikletlileri yaşatalım' sloganıyla yola çıkan ve bisikletiyle 1.5 aylık bir sürede 2 bin 500 kilometre yol kat ederek Diyarbakır'a gidecek olan Can Niyazi Bad (26), Edirne'nin Keşan ilçesine ulaştı.

Trafikte bisiklete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bisikletiyle İstanbul'un Eminönü semtinden 9 ekim günü Diyarbakır'a gitmek üzere yola çıkan Can Niyazi Bad, bugün Edirne'nin Keşan ilçesine ulaşarak, mola verdi. Bad, burada Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) Başkanı Faruk Eker ve dernek üyeleri tarafından karşılandı. Can Niyazi Bad, İstanbul'dan başlayan bu turun amacının bisikletlileri yaşatmak olduğunu belirterek, 'Toplumda ve karayollarında bisikletin bir araç olduğunun farkındalığını arttırmak için İstanbul'dan, Trakya, Ege, Akdeniz ve oradan Diyarbakır'a gideceğim. 2 bin 500 kilometre boyunca bisikletçi arkadaşlarımla dayanışmayı arttırıp, bisikletli ölümlerine karşılık birlikte harekete edeceğiz. Bu yolculuk 1.5 ay kadar sürecek. Bisikletçi arkadaşlarımızla diyalog kurmanın yanı sıra bir de bisiklet üzerinde kaybettiğimiz arkadaşlarımızı anarak ailelerinin yalnız olmadıklarını da göstermeye çalışacağız. Bisikletin farkındalığını arttırmakta bir diğer amacım diyebilirim' dedi.

'BİSİKLETTE, KARAYOLLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE BİR ARAÇTIR'

Trafikte bisikletlilerin aktif şekilde 10 yıldır olduğunu ifade eden Bad, 'Lakin Türkiye'de gerekli özen gösterilmiyor. Doğal olarak bisikletin toplumda ve insanda kabulü gerekiyor. Trafikte şöyle bir sıkıntı var, büyük araç küçük aracı görmüyor. Bisiklet trafikte en küçük araç olduğu için genelde trafikte yok sayılıyor. Temel amacımız buna karşı gelmek. Trafikte bisikletinde var olduğunu göstermek. Bisikletler de araçtır ve trafikte kanunlar gereği de vardır. Biz Avrupa'daki yasaları inceledik acaba daha çok ceza mı var. Ama Avrupa'da daha çok bilinç var. Hatta Türkiye'deki kimi yasalar Avrupa'ya göre daha caydırıcı. Lakin Türkiye'de bilinç olmadığı için bisiklet bir araç olarak görülmüyor. Kazada ölse de, 'o trafikte ne işi vardı, olmaması gerekiyordu' gibi sözlerle karşılaşıyoruz. Oysa bisikletin yeri de trafiktir. Bisiklette, Karayolları yönetmeliğine göre bir araçtır? diye konuştu.

'BİRÇOK BİSİKLETLİ TRAFİK KAZALARINDA YAŞAMINI YİTİRİYOR'

Keşan SARDOS Derneği Başkanı Faruk Eker de, Can Niyazi Bad'ın düzenlediği turu desteklediklerini dile getirerek, 'Çok güzel bir proje için yola çıkmış. 'Bisikletlileri yaşatalım' projesi adı altında gerçekten çok ihtiyacımız olan bir konuya eğilmiş. Her yıl birçok bisikletli trafik kazalarında maalesef yaşamını yitiriyor. Bizde bisikleti yaşam biçimi haline getirmiş bir dernek olarak her zaman bunun büyük sıkıntısını yaşıyorduk. Bisikletin altyapısı ülkemizde tam olarak oluşmadığı için, bisiklet yolları olmadığından dolayı ve diğer karayolu araçları bisikleti bir kara taşıtı gibi algılamadığından dolayı bu can kayıpları yaşanmaya devam etmekte. Aslına bisiklette bir karayolu taşıtıdır ve trafik kanununda yeri vardır. Aynı diğer motorlu araçlar gibi bisiklette karayollarını kullanma hakkına sahiptir. Bu nedenle arkadaşımızın yaptığı bu anlamlı çalışmaya biz de destek veriyoruz? ifadelerini kullandı.

Can Niyazi Bad, geceyi Keşan'da geçirdikten sonra yarın yola çıkacak.