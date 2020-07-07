Bisikletlinin 'kask' ve 'kırmızı ışık' cezası iptal edildi - Son Dakika

Bisikletlinin 'kask' ve 'kırmızı ışık' cezası iptal edildi

Bisikletlinin 'kask' ve 'kırmızı ışık' cezası iptal edildiANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, bisiklet kullanırken başında kask bulunmaması ve kırmızı ışıkta geçmesi nedeniyle uygulanan 420 TL'lik cezaya itiraz eden Furkan Kudret Öz (20), açtığı itiraz davasını kazandı.

Bisikletlinin 'kask' ve 'kırmızı ışık' cezası iptal edildi

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ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, bisiklet kullanırken başında kask bulunmaması ve kırmızı ışıkta geçmesi nedeniyle uygulanan 420 TL'lik cezaya itiraz eden Furkan Kudret Öz (20), açtığı itiraz davasını kazandı. Kumluca ilçesi Beykonak Mahallesi'nde simitçide çalışan Furkan Kudret Öz, 19 Ocak günü iş yerine gitmek için bisikletiyle evinden çıktı. Otogar kavşağında bisikletiyle kırmızı ışıkta geçen Öz, polis tarafından takibe alındı. Kule kavşağına geldiğinde kimlik kontrolü yapılan Furkan Kudret Öz'e, kırmızı ışıkta geçtiği ve başında kask bulunmadığı gerekçesiyle 420 TL ceza kesildi. Furkan Kudret Öz, cezanın kaldırılması için 21 Ocak günü Kumluca Sulh Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, bisiklet sürücüleri için kask takmanın zorunlu olmadığı ve kırmızı ışıkta geçtiğine dair fotoğraf, görüntü gibi sabit bir delil bulunmaması gerekçesiyle Furkan Kudret Öz'e uygulanan 420 TL'lik cezanın kaldırılmasına hükmetti.

Davayı kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Furkan Kudret Öz, 'Yaklaşık 5 aylık süreçten sonra 16 Haziran tarihinde ceza iptal edildi. Davayı kazandım, çok mutluyum dedi.

Kumluca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bisikletlinin 'kask' ve 'kırmızı ışık' cezası iptal edildi - Son Dakika
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