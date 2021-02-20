Bisikletlinin öldüğü kazada; TIR şoförü uzun süre şoku üzerinden atamadı - Son Dakika
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Bisikletlinin öldüğü kazada; TIR şoförü uzun süre şoku üzerinden atamadı

20.02.2021 18:00

Bisikletlinin öldüğü kazada; TIR şoförü uzun süre şoku üzerinden atamadıDÜZCE'de, bisikleti ile kavşaktan geçmeye çalışan Mehmet Özcan (75) TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bisikletlinin öldüğü kazada; TIR şoförü uzun süre şoku üzerinden atamadı

DÜZCE'de, bisikleti ile kavşaktan geçmeye çalışan Mehmet Özcan (75) TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın şokunu yaşayan TIR şoförü, aracının yanına oturup uzun süre bekledi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Düzce D-655 Karayolu Karaca kavşağı mevkiinde meydana geldi. Düzce'den Akçakoca yönüne giden Atilla Parlak yönetimindeki 81 AJ 405 plakalı TIR, göre kırmızı ışık ihlali yaparak karşıya geçmeye çalıştiği öne sürülen bisikletli Mehmet Özcan'a çarptı. Mehmet Özcan yaralanırken, sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine gelen ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Özcan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın şokunu yaşayan TIR şoförü Atilla Parlak ise aracının yanında uzun süre oturarak bekledi. Parlak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Bisikletlinin öldüğü kazada; TIR şoförü uzun süre şoku üzerinden atamadı - Son Dakika


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