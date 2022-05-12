Bisikletlinin ölümüne neden olan sürücü yakalandı - Son Dakika
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Bisikletlinin ölümüne neden olan sürücü yakalandı

12.05.2022 13:25
Bisikletlinin ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybederken, olay sonrası kaçan sürücü polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybederken, olay sonrası kaçan sürücü polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aşık Veysel Bulvarı üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Y.R.'nin (27) sürücüsü olduğu 38 AGG 485 plakalı otomobil bisikletiyle yolda ilerleyen yabancı uyruklu Manhal Hamza A.'ya (27) çarptı. Metrelerce sürüklenen Manhal Hamza A., olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Y.R. ise olay yerinden kaçtı. Kaçan otomobil ise Yıldırım Beyazıt Mahallesi Elif Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulunurken, polis ekipleri sürücüsünü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında Y.R., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAYSERİ

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Otomobil, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bisikletlinin ölümüne neden olan sürücü yakalandı - Son Dakika


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