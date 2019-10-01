Bisikletlinin tehlikeli yolculuğu
2 saat önce
Bisiklet sürücüsü tehlikeye aldırış etmeden kamyonun arkasına tutunarak seyretti, kendisini uyaran kişilere ise dil çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:42 Kaynak: DHA
Bisiklet sürücüsü tehlikeye aldırış etmeden kamyonun arkasına tutunarak seyretti, kendisini uyaran kişilere ise dil çıkardı.
İstanbul'da bir bisiklet sürücüsü, tehlikeye aldırış etmeden uzun süre bir kamyonun arkasına tutunup canını hiçe sayarak seyretti. Olay, Bayrampaşa O-3 Otoyolu üzerinde yaşandı. Bir kamyonun arkasına tutunarak bisikletle seyir halinde olan kişi, trafikteki araçlara aldırış etmeden yoluna devam ederken, kazaya davetiye çıkardı. Görüntülerde bisikletin sürücüsü kamyonunun hemen arkasında tutunarak gitti. Bisikletli sürücünün kendisini uyaran kişilere de dil çıkardığı görüldü. Hayatını tehlikeye atan sürücü, bir süre bu şekilde devam etti. Bisiklet sürücüsü daha sonra gözden kayboldu.
- İstanbul
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