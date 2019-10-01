Son Dakika Haberleri: Bisikletlinin tehlikeli yolculuğu
Son Dakika Güncel Haber

Bisikletlinin tehlikeli yolculuğu

2 saat önce

Bisiklet sürücüsü tehlikeye aldırış etmeden kamyonun arkasına tutunarak seyretti, kendisini uyaran kişilere ise dil çıkardı.

Bisikletlinin tehlikeli yolculuğu, System.String[]
Bisiklet sürücüsü tehlikeye aldırış etmeden kamyonun arkasına tutunarak seyretti, kendisini uyaran kişilere ise dil çıkardı.

İstanbul'da bir bisiklet sürücüsü, tehlikeye aldırış etmeden uzun süre bir kamyonun arkasına tutunup canını hiçe sayarak seyretti. Olay, Bayrampaşa O-3 Otoyolu üzerinde yaşandı. Bir kamyonun arkasına tutunarak bisikletle seyir halinde olan kişi, trafikteki araçlara aldırış etmeden yoluna devam ederken, kazaya davetiye çıkardı. Görüntülerde bisikletin sürücüsü kamyonunun hemen arkasında tutunarak gitti. Bisikletli sürücünün kendisini uyaran kişilere de dil çıkardığı görüldü.  Hayatını tehlikeye atan sürücü, bir süre bu şekilde devam etti. Bisiklet sürücüsü daha sonra gözden kayboldu.


- İstanbul
Bayrampaşa, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Berrak Tüzünataç, kalçasına dövme yaptırdığı anı yayımladı
Ağabeyine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği kişiyi öldüren sanık hakim karşısında Olası İstanbul depreminde en fazla etkilenecek ilçe Fatih İzmir için korkutan deprem uyarısı: 7,0 büyüklüğünde deprem üretecek 13 fay hattı var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 11:54:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bisikletlinin tehlikeli yolculuğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]