Bisikletliye çarpıp kaçan ehliyetsiz kamyon sürücüsü yakalandı

Karapınar'da ehliyetsiz sürücü bisikletli vatandaşa çarptıktan sonra kaçtı.



Kaza Cumhuriyet Meydanı'ndaki trafik ışıkları önünde meydana geldi.



Mehmet Selçik (54) adlı bisiklet sürücüsüne U.E'nin (29) kullandığı 68 EK 150 plakalı otomobil çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralanırken kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Yaralı Selçik, çağrılan 112 Acil Sağlık ambulansı ile Karapınar Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.



Kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsü U.E İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından evinde yakalandı.



Kaza sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.