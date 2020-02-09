Bisikletliye çarpmamak için istinat duvarına çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bisikletliye çarpmamak için istinat duvarına çarptı - Son Dakika

Bisikletliye çarpmamak için istinat duvarına çarptı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Şirinevler Mahallesi Yunusemre Bulvarı'nda, Şükrü Ulusoy idaresindeki 34 JZ 4092 plakalı otomobil, kavşaktan çıkan bisikletli İrfan Gül'e çarpmamak için manevra yapınca yoldan çıkarak, yol kenarındaki otobüs durağına ve bir evin istinat duvarına çarptı.

Kazada, durakta araç bekleyen Dilek Erdoğan ve bisiklet sürücüsü İrfan Gül yaralandı.

Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere Sandıklı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bisikletliye çarpmamak için istinat duvarına çarptı

Sandıklı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:13 Kaynak: AA
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