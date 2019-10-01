Son Dakika Haberleri: Bisikletseverler 120 kilometre pedal çevirdi
Son Dakika Güncel Haber

Bisikletseverler 120 kilometre pedal çevirdi

1 saat önce

Beyşehirli bisikletseverler, sağlıklı ve hareketli yaşam için düzenlenen turda 120 kilometre pedal çevirdi.

Bisikletseverler 120 kilometre pedal çevirdi, System.String[]

Beyşehirli bisikletseverler, sağlıklı ve hareketli yaşam için düzenlenen turda 120 kilometre pedal çevirdi.


Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Bisiklet Topluluğu tarafından gerçekleştirilen ve Beyşehir'den başlayan Köprülü Kanyon Bisiklet Turu, Derebucak istikameti üzerinden Antalya'daki Köprülü Kanyon'da son buldu.

Beyşehir Bisiklet Topluluğu Başkanı Mustafa Varol, etkinlikle ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, topluluk olarak her yıl farklı güzergahlarda sağlıklı ve hareketli yaşam farkındalığı oluşturabilmek amacıyla uzun etaplı bisiklet turları düzenlediklerini anımsattı.

Başkan Varol, bu sefer tarihi Kral yolunu kullanarak Köprülü Kanyon'a ulaştıklarını ifade ederek, "Beyşehir'de başlayan, Derebucak ve kral yolu güzergahını kullanarak gerçekleştirdiğimiz tur çerçevesinde 120 kilometre pedal çevirdikten sonra ulaştığımız Köprülü Kanyon'da etkinliğimizi tamamladık ve dönüş yolculuğunu da araçlarımızla gerçekleştirdik. Düzenlediğimiz bu turlarla amacımız bisiklet sporunu sevdirip bölgemizde yaygınlaşmasının yanısıra, sağlıklı ve hareketli bir yaşam ve sigara ve alkole karşı da bir duruş sergilemek olarak belirtmek istiyoruz. Geleneksel olarak bu turlarımızı her yıl sürdüreceğiz." dedi.

Beyşehir, Köprülü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB, Galatasaray-PSG maçı sebebiyle metro seferlerini uzattı
Dilencinin üzerinden 8 bin lira çıktı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yıkım ve temizlik başladı MHP Lideri Bahçeli, TBMM açılışına sağlık gerekçesi nedeniyle katılamayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 13:01:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bisikletseverler 120 kilometre pedal çevirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]