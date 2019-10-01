Bisikletseverler 120 kilometre pedal çevirdi

Beyşehirli bisikletseverler, sağlıklı ve hareketli yaşam için düzenlenen turda 120 kilometre pedal çevirdi.



Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Bisiklet Topluluğu tarafından gerçekleştirilen ve Beyşehir'den başlayan Köprülü Kanyon Bisiklet Turu, Derebucak istikameti üzerinden Antalya'daki Köprülü Kanyon'da son buldu.

Beyşehir Bisiklet Topluluğu Başkanı Mustafa Varol, etkinlikle ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, topluluk olarak her yıl farklı güzergahlarda sağlıklı ve hareketli yaşam farkındalığı oluşturabilmek amacıyla uzun etaplı bisiklet turları düzenlediklerini anımsattı.

Başkan Varol, bu sefer tarihi Kral yolunu kullanarak Köprülü Kanyon'a ulaştıklarını ifade ederek, "Beyşehir'de başlayan, Derebucak ve kral yolu güzergahını kullanarak gerçekleştirdiğimiz tur çerçevesinde 120 kilometre pedal çevirdikten sonra ulaştığımız Köprülü Kanyon'da etkinliğimizi tamamladık ve dönüş yolculuğunu da araçlarımızla gerçekleştirdik. Düzenlediğimiz bu turlarla amacımız bisiklet sporunu sevdirip bölgemizde yaygınlaşmasının yanısıra, sağlıklı ve hareketli bir yaşam ve sigara ve alkole karşı da bir duruş sergilemek olarak belirtmek istiyoruz. Geleneksel olarak bu turlarımızı her yıl sürdüreceğiz." dedi.