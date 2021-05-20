Bisiklette Bodrum Halikarnas Gran Fondo Uluslararası Yol Yarışı öncesi toplantı yapıldı

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek Bilnet Okulları Bodrum Halikarnas Gran Fondo Uluslararası Yol Yarışı öncesi, lansman toplantısı düzenlendi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Bodrum'daki bir otelde düzenlenen toplantıda, Muğla'nın artık sporda bir marka kent olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Nitelikli organizasyonları artırmak istediklerini aktaran İlman, Muğla ve ilçelerinde sporun gelişmesine yönelik yatırımların tüm hızıyla devam ettiğini dile getirdi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun ise belediye olarak tüm spor branşlarına çok önem verdiklerini, Gran Fondo Uluslararası Yol Bisikleti Yarışı'nın ilçeye olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla Temsilcisi İlker Cömert de Bodrum'un ilk defa bir gran fondoya ev sahipliği yapacağını, yarışın 15-70 yaş bisiklet tutkunlarını bir araya getiren büyük organizasyonlardan biri olduğunu kaydetti.

Yarışın ana sponsoru Bilnet Okulları'nın genel müdürü Zehra Sağ, organizasyona destek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla kısa ve uzun parkur olmak üzere iki ayrı rotada yapılacak yarışa, Valilik ve yerel yönetimler de destek veriyor.

Organizasyonun 56 kilometrelik Çağdaş Holding Kısa Parkuru, Bodrum merkezden start alarak OASİS önünde son bulacak. 103 kilometrelik Bitci.com Uzun Parkur'da ise Bodrum'un sadece turizm bölgeleri değil, kırsalda bulunan alanlar da tüm dünyaya tanıtılacak. 23 Mayıs Pazar günü yapılacak yarışmaya, 15 ülkeden bine yakın sporcunun katılması bekleniyor.