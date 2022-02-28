Bisiklette Büyükşehir Belediyespor Farkı - Son Dakika
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Bisiklette Büyükşehir Belediyespor Farkı

Bisiklette Büyükşehir Belediyespor Farkı

28.02.2022 17:19

Türkiye Şampiyonası 2. Etap Puanlı Bisiklet Yol Yarışları Antalya'da gerçekleştirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 300'den fazla sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışlarda sporcular, bitiş noktasına en önce ulaşmak için kıyasıya bir mücadele verdi.

Yarışmada Konya Büyükşehir Belediyespor'u temsil eden bisikletçiler Genç Erkeklerde Takım Halinde altın madalya kazanırken Yıldız A Erkekler de takım halinde gümüş madalya kazandı.

Kıran kırana geçen yarışlarda Ferdi Klasmanda ise Tunahan Çetin ikinci olarak gümüş madalya Gençler Ferdi Yarışında da Mustafa Tarakçı üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

TEKVANDO'DAN DA 1 GÜMÜŞ

Öte yandan Büyükşehir Belediyesporlu tekvandocular da Konya'nın gururu olmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaokullar Arası Yıldız Konya İl Tekvando Müsabakalarında Büyükşehir Belediyespor adına 47 kiloda mücadele eden Dilara Coşkun ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Bültenler
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