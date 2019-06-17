Son Dakika Haberleri: Bisiklette milyar euroluk ihracat fırsatı
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Bisiklette milyar euroluk ihracat fırsatı

44 dakika önce

Avrupa Komisyonunun bu yıl 18 Ocak'ta Çin'den ithal edilen elektrikli bisikletlere anti damping vergisi konulduğunu açıklaması, Türk bisiklet üreticileri açısından büyük fırsatlar doğurdu.

Bisiklette milyar euroluk ihracat fırsatı, System.String[]
Avrupa Komisyonunun bu yıl 18 Ocak'ta Çin'den ithal edilen elektrikli bisikletlere anti damping vergisi konulduğunu açıklaması, Türk bisiklet üreticileri açısından büyük fırsatlar doğurdu. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Türkiye'nin bisiklet sektöründe AB'ye yönelik bir ihracat üssü olması çok mümkün.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:08 
Avrupa, İhracat, Ekonomi
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