Bisiklette milyar euroluk ihracat fırsatı
44 dakika önce
Avrupa Komisyonunun bu yıl 18 Ocak'ta Çin'den ithal edilen elektrikli bisikletlere anti damping vergisi konulduğunu açıklaması, Türk bisiklet üreticileri açısından büyük fırsatlar doğurdu.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:08
Komisyonunun bu yıl 18 Ocak'ta Çin'den ithal edilen elektrikli bisikletlere anti damping vergisi konulduğunu açıklaması, Türk bisiklet üreticileri açısından büyük fırsatlar doğurdu. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Türkiye
'nin bisiklet sektöründe AB'ye yönelik bir ihracat üssü olması çok mümkün.
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