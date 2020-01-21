Bisiklette sezon Bennett’ın galibiyetiyle başladı - Son Dakika
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Bisiklette sezon Bennett’ın galibiyetiyle başladı

6 saat önce

Bisiklette sezon artık başladı!

Bisiklette sezon Bennett’ın galibiyetiyle başladı, System.String[]

Bisiklette sezon artık başladı! İlk World Tour yarışı, Avustralya’da düzenlendi. 22. Santos Tour Down Under, toplu sprint finişiyle sona eren bir etapla start aldı.

Caleb Ewan, Sam Bennett, Elia Viviani, Jasper Philipsen gibi üst düzey sprinterlerin yer aldığı yarışın ilk etabında kazanan Sam Bennett oldu. Bennett, geçtiğimiz sezonu Bora-Hansgrohe formasıyla tamamladıktan sonra sezon öncesi Deceuninck-Quick Step’e geçmişti.

Tour Down Under, toplamda altı etaptan oluşuyor. Yarış önümüzdeki beş gün boyunca devam edecek. Önemli takımların ve sporcuların katılacağı bir sonraki yarış ise Arjantin’de düzenlenecek Vuelta a San Juan. 26 Ocak’ta başlayıp 2 Şubat’ta sona erecek San Juan’ı Eurosport ekranlarından canlı olarak izleyebileceksiniz.

Avustralya, San Juan, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:14 
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