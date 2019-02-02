Son Dakika Haberleri: Bisiklette Sezonun İlk Yarışı Tamamlandı

Bisiklette Sezonun İlk Yarışı Tamamlandı

1 saat önce

Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2019 faaliyet programının ilk yarışı olan Türkiye Şampiyonası 1. Etap Sezon Açılış Puanlı Yol Yarışları, Mersin'de tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2019 faaliyet programının ilk yarışı olan Türkiye Şampiyonası 1. Etap Sezon Açılış Puanlı Yol Yarışları, Mersin'de tamamlandı.

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde 10 kategoride 34 ilden 445 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışların son etabı, sahilde yer alan Adnan Menderes Bulvarı'nda yapıldı.

Güneşli havanın eşlik ettiği sporcular, dereceye girebilmek için bulvardaki 12 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Parkur sonunda, "Büyük Bayanlarda" Karaman Ekstrem Bisiklet ve Doğa Sporları Gençlikspor, "Genç Bayanlarda" Karaman Duru Bulgur Performans Spor Kulübü, "Yıldız Bayanlarda" da Alanya Sami Spor Kulübü Derneği birinci oldu.

"Büyük Erkekler" kategorisinde Giresun Lisesi Bisiklet İzcilik Dağcılık Spor Kulübü'nün zirveye çıktığı parkurda, "Genç Erkekler"de Giresun Lisesi Bisiklet İzcilik Dağcılık Spor Kulübü, "Yıldız Erkekler-A" kategorisinde Çatalhöyük Çumra Belediyespor, "Yıldız Erkekler-B" kategorisinde Akören Belediyesi Kültürspor, "Masterlar +35 "kategorisinde Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü ve "Master +40" kategorisinde de Antalya Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü ilk sırayı yer aldı.

Dereceye giren takım ve sporcularına ödüllerini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Vedat Akyar ve Önder Öztürk, Türkiye Bisiklet Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hasan Tahsin Bakan ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Kudsi Cenk Uludoğan verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:00 Kaynak: AA

Spor
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