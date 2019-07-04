Bisiklette Türkiye birinciliği Biga'nın
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Salcano Arnavutköy Mtb Cup Dağ Bisikleti Yarışmasına katılan Fatma Yağmur Kıran, yıldız bayanlarda Türkiye birincisi oldu.
Salcano Arnavutköy
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:14 Kaynak: İHA
Mtb Cup Dağ Bisikleti Yarışmasına katılan Fatma Yağmur Kıran, yıldız bayanlarda Türkiye
birincisi oldu. Biga
Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Zübeyde Darcan yaptığı açıklamada, "Yıldız B kategorisinde Emirhan Yılmaz son turda yaşadığı önemli teknik probleme rağmen yarışmayı 5. olarak tamamlayabildi. 6 sporcuyla katıldığımız yarışmalarda Biga'mızı büyük başarıyla temsil eden ekibimizi canı gönülden kutluyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE
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