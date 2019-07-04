Son Dakika Haberleri: Bisiklette Türkiye birinciliği Biga'nın
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Bisiklette Türkiye birinciliği Biga'nın

56 dakika önce

Salcano Arnavutköy Mtb Cup Dağ Bisikleti Yarışmasına katılan Fatma Yağmur Kıran, yıldız bayanlarda Türkiye birincisi oldu.

Bisiklette Türkiye birinciliği Biga'nın, System.String[]
Salcano Arnavutköy Mtb Cup Dağ Bisikleti Yarışmasına katılan Fatma Yağmur Kıran, yıldız bayanlarda Türkiye birincisi oldu.

Biga Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Zübeyde Darcan yaptığı açıklamada, "Yıldız B kategorisinde Emirhan Yılmaz son turda yaşadığı önemli teknik probleme rağmen yarışmayı 5. olarak tamamlayabildi. 6 sporcuyla katıldığımız yarışmalarda Biga'mızı büyük başarıyla temsil eden ekibimizi canı gönülden kutluyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:14 Kaynak: İHA
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