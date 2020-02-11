Bisiklette zirveye kuruldu - Son Dakika
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Bisiklette zirveye kuruldu

6 saat önce

Alanya'da düzenlenen "Türkiye Şampiyonası 1. Ayak Puanlı Yol Bisiklet Yarışları'nda, Duru Bulgur Performans Spor Kulübü'nden Azize Bekar birinci olarak büyük bir başarı gösterdi.

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Alanya'da düzenlenen "Türkiye Şampiyonası 1. Ayak Puanlı Yol Bisiklet Yarışları'nda, Duru Bulgur Performans Spor Kulübü'nden Azize Bekar birinci olarak büyük bir başarı gösterdi.


Büyük bayanlarda takım halinde Türkiye birincisi, genç bayanlarda da takım halinde Türkiye ikincisi olan kulübün takım antrenörü Barış Ünlü, "Takımımız çok tecrübeli sporculardan oluşuyor. 2021 sezonunda alttan gelecek sporcular ile takımımız daha da kuvvetlenecek. Fatma Sezer ve Azize Bekar liderliğinde 2024 olimpiyatlarını ve Türkiye'nin ilk Uluslararası Kıta Takımı takımını oluşturmayı hedefliyoruz. Hedefimiz sadece 2024 olimpiyatlarına katılmak değil, olimpiyatlarda gerekli madalya mücadelesini vererek, Türkiye'nin Bisiklet dalındaki ilk olimpiyat madalyasını getirmeyi amaçlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Türkiye, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:26 Kaynak: İHA
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