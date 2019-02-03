Son Dakika Haberleri: Bisikletten Düşen 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Bisikletten Düşen 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Samsun'da bisikletten düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Bisikletten Düşen 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, System.String[]
Samsun'da bisikletten düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba'da ilçesi Beyyenice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletten düşerek yaralanan 12 yaşındaki Cihan Ulukan, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:07 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


102 Yaşındaki Yaşlı Kadının 80 Yıldır Dilendiği Ortaya Çıktı Misafir Ettikleri Adamın 14 Yaşındaki Kızını Kaçırdığı İddiasıyla Şikayetçi Oldu

Çatıdan Düşen Kar, Kafeyi Çökertti: 1 Ölü, 7 Yaralı Gözü Dönen Sapık, Evine Girdiği Kadına Bıçak Zoruyla Tecavüz Etmek İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 16:18:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bisikletten Düşen 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]