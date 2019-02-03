Bisikletten Düşen 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Samsun'da bisikletten düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Samsun
'da bisikletten düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Çarşamba
'da ilçesi Beyyenice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletten düşerek yaralanan 12 yaşındaki Cihan Ulukan, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:07 Kaynak: İHA
102 Yaşındaki Yaşlı Kadının 80 Yıldır Dilendiği Ortaya Çıktı
Misafir Ettikleri Adamın 14 Yaşındaki Kızını Kaçırdığı İddiasıyla Şikayetçi Oldu
Çatıdan Düşen Kar, Kafeyi Çökertti: 1 Ölü, 7 Yaralı
Gözü Dönen Sapık, Evine Girdiği Kadına Bıçak Zoruyla Tecavüz Etmek İstedi