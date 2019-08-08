Son Dakika Haberleri: Bisikletten düşen Abdullah yaşamını yitirdi
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Bisikletten düşen Abdullah yaşamını yitirdi

1 saat önce

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde bisikletten düşen Abdullah Batı (10), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bisikletten düşen Abdullah yaşamını yitirdi, System.String[]
ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde bisikletten düşen Abdullah Batı (10), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Korkuteli Yeni Mahalle'deki yazlıklarında ailesiyle birlikte tatil yapan Abdullah Batı, dün saat 18.00 sıralarında bisiklet kullanırken düştü. Bisikletin gidonu karnına saplanan Abdullah Batı, ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürülen Abdullah Batı, buradaki müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Abdullah Batı, doktorların çabasına rağmen sabaha karşı yaşamını yitirdi.
Abdullah Batı'nın babası Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Batı ve ailesi olayın ardından büyük üzüntü yaşadı. Mehmet Batı sosyal medyadan oğluyla birlikte olduğu bir fotoğrafını, "Boncuk gözlüm, babam, paşam, bir tanecik oğlum Abdullah'ım doyamadım sana. Biricik oğlum cennete uçtu. Cenazesi bugün öğle namazını müteakip Uzunoluk Mezarlığı'na defnedilecek. Allah'ım bizlere şefaatçi eyle" mesajıyla paylaştı.
Abdullah Batı'nın cenazesi bugün öğle vakti Korkuteli Uzunoluk Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Yeni Mahalle, Korkuteli, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:25 Kaynak: DHA
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