Son Dakika Haberleri: Bisikletten düşen Abdullah yaşamını yitirdi (2)
Son Dakika Güncel Haber

Bisikletten düşen Abdullah yaşamını yitirdi (2)

1 saat önce

TOPRAĞA VERİLDİAntalya'nın Korkuteli ilçesinde bisikletten düşerek yaşamını yitiren Abdullah Batı için Uzunoluk Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Bisikletten düşen Abdullah yaşamını yitirdi (2), System.String[]

TOPRAĞA VERİLDİ
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bisikletten düşerek yaşamını yitiren Abdullah Batı için Uzunoluk Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından Abdullah Batı'nın cenazesi, Uzunoluk mezarlığında toprağa verildi. Abdullah Batı'nın babası Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Batı, cenaze sonrası taziyeleri kabul etti. Baba Mehmet Batı taziyeleri kabul ettiği sırada gözyaşlarını tutamadı.


Korkuteli, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jennifer Lopez'e Antalyaspor forması hediye edildi!
Antalya, Burdur ve Isparta ' da hissedilen bir deprem meydana geldi Bıçaklanan hamile kadın ilk olarak bebeğini sordu Silahlı genç annesinin ihbarıyla yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 17:54:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bisikletten düşen Abdullah yaşamını yitirdi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]