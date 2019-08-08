Bisikletten düşen Abdullah yaşamını yitirdi (2)
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TOPRAĞA VERİLDİAntalya'nın Korkuteli ilçesinde bisikletten düşerek yaşamını yitiren Abdullah Batı için Uzunoluk Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:57 Kaynak: DHA
TOPRAĞA VERİLDİ
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bisikletten düşerek yaşamını yitiren Abdullah Batı için Uzunoluk Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından Abdullah Batı'nın cenazesi, Uzunoluk mezarlığında toprağa verildi. Abdullah Batı'nın babası Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Batı, cenaze sonrası taziyeleri kabul etti. Baba Mehmet Batı taziyeleri kabul ettiği sırada gözyaşlarını tutamadı.
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