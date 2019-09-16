Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bisikletten düşen çocuğun ayağına demir saplandı. Ekipler tarafından yapılan yarım saatlik çalışmanın ardından çocuk ayağına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı.



Olay, Kocaeli'nin Eski Eşme Mahallesi İskele Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 9 yaşındaki M.O.A., okuldan çıktıktan sonra eve gitmek isterken bisikletten düştü. Bisikletin gövde kısmında bulunan bir demir küçük çocuğun ayağına saplandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğun ayağına saplanan demiri çıkartmak için çalışma başlattı.



Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde yaklaşık yarım saat sonra çocuğun ayağına saplanan demir kesilerek bisiklet gövdesinden ayırdı. M.O.A., ayağındaki demir parçası ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - KOCAELİ