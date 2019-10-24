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Bisikletten düşen danimarkalı yerleşik yabancı öldü

31 dakika önce

Bisikletten düşen Danimarkalı yerleşik yabancı öldüANTALYA'nın Alanya ilçesinde arkadaşlarıyla bisiklet gezisi sırasında dengesini kaybederek bisikletten düşen ve kafasını çarpan Danimarkalı Bjarne Wessel Jensen (66) adlı erkek turist olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bisikletten düşen Danimarkalı yerleşik yabancı öldü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde arkadaşlarıyla bisiklet gezisi sırasında dengesini kaybederek bisikletten düşen ve kafasını çarpan Danimarkalı Bjarne Wessel Jensen (66) adlı erkek turist olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bugün saat 10.00 sıralarında Kestel Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana gelen olayda, ilçede yerleşik yaşayan Bjarne Wessel Jensen, sahil yolundan Mahmutlar Mahallesi'ne doğru 2 arkadaşıyla bisikletle gezintiye çıktı. Jensen ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedenle bisikletinin hakimiyeti kaybederek kaldırıma çarptı. Düştüğü sırada kafası yere çarpan Jensen yerde hareketsiz kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Jensen'in yaşamını yitirdiği belirledi. Bjarne Wessel Jensen'in cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bisikletten düşen danimarkalı yerleşik yabancı öldü

turist, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:30 Kaynak: DHA
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