Son Dakika Haberleri: Bisikletten düşen genç yaralandı
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Bisikletten düşen genç yaralandı

1 saat önce

Adıyaman'da, bisiklet kulandığı esnada dengesini kaybederek düşen genç, yaralandı.

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Adıyaman'da, bisiklet kulandığı esnada dengesini kaybederek düşen genç, yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahallede bisikleti ile gezinen Mehmet Özdemir, bisikletinin dengesini kaybederek düştü. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özdemir, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ADIYAMAN

Mehmet Özdemir, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:34 Kaynak: İHA
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