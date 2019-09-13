Bisikletten düşen genç yaralandı
1 saat önce
Adıyaman'da, bisiklet kulandığı esnada dengesini kaybederek düşen genç, yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:34 Kaynak: İHA
Adıyaman'da, bisiklet kulandığı esnada dengesini kaybederek düşen genç, yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahallede bisikleti ile gezinen Mehmet Özdemir, bisikletinin dengesini kaybederek düştü. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özdemir, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ADIYAMAN
Muğla'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Ablasını 20 yerinden bıçaklayan kardeş, kaçarken ambulansı aradı 80 yaşındaki kadın, tecavüzden "Yetişin komşular" feryadıyla kurtuldu Türkiye'yi kana bulamaya hazırlanan canlı bomba yakalandı