Bisikletten düşen gencin bacağına gidon saplandı - Son Dakika

Gencin bacağındaki gidonun çıkarılması için ameliyata alınacağı öğrenildi.

Yaralı genç, gidonla birlikte ambulansa taşındı. Onur Bahattin A. buradaki ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gencin düştüğünü fark eden arkadaşları 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla bisiklete binen Onur Bahattin A. (16) Borazanlar Mahallesi Aşıklar Caddesi üzerinde dengesini kaybederek düştü.

Bolu 'da, bisikletten düşen gencin bacağına gidon saplandı.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 11:06

Kaynak: AA

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