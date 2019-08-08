Bisikletten düşerek hayatını kaybeden minik Abdullah gözyaşlarıyla defnedildi
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Bisikletten düşerek hayatını kaybeden minik Abdullah gözyaşlarıyla defnedildi Kullandığı bisikletten düşüp hayatını kaybettiANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bisikletten düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Abdullah Batı (10), gözyaşları arasında...
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:17 Kaynak: İHA
Bisikletten düşerek hayatını kaybeden minik Abdullah gözyaşlarıyla defnedildi
Kullandığı bisikletten düşüp hayatını kaybetti
ANTALYA - Antalya
'nın Korkuteli
ilçesinde bisikletten düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Abdullah Batı (10), gözyaşları arasında toprağa verildi. Küçük Abdullah Batı, Uzunoluk camiinde kılınan öğle namazına müteakiben Uzunoluk mezarlığına defnedildi.
Korkuteli Yeni Mahalle
'deki yazlıklarında ailesiyle birlikte tatil yapan Abdullah Batı, dün akşam saatlerinde kullandığı bisikletten düştü. Bisikletin gidonu karnına saplanan Abdullah Batı, Kaldırıldığı Antalya Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
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