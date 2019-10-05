Bisikletten düşerek ölen paşa, toprağa verildi
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BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde elektrikli bisikletten düşmesi sonucu yaşamını yitiren Paşa İrili (13) toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:30 Kaynak: DHA
BURSA'nın Mustafakemalpaşa
ilçesinde elektrikli bisikletten düşmesi sonucu yaşamını yitiren Paşa İrili (13) toprağa verildi.
Mustafakemalpaşa ilçesinde elektrikli bisikletten düşen vu bunu ailesine söylemeyen Paşa İrili, rahatsızlanınca Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. İç kanaması olduğu anlaşılan çocuk, Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Paşa İrili, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İrili'nin cenazesi, bugün öğle namazı sonrası Yeni Dere Mahalle Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Lalaşahin Mezarlığı'nda defnedildi.
- Mustafakemalpaşa
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