Bisikletten düşüp öldü sanıldı, gerçek tomografide ortaya çıktı - Son Dakika

Osmaniye'de evlerinin bulunduğu mahallede bisikletle gezerken bir anda yere düşen 10 yaşındaki Mustafa Şahin, kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Çocuğun çekilen tomografisinde kafasına tabanca mermisi isabet ettiği ortaya çıktı.



Edinilen bilgiye göre, olay 7 Haziran Pazar günü merkez Rahime Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Babası ve annesi ayrı olduğundan dolayı anneannesi ile birlikte yaşayan 10 yaşındaki Mustafa Şahin, mahallede evlerinin bulunduğu sokakta bisiklet kullanırken bir anda yere düştü. Çocuğun bisikletten düştüğünü görenler hemen durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Mustafa Şahin Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada beyin tomografisi çekilen çocuğun kafasında 9 milimetre çapında tabanca mermisi olduğu tespit edilince olay polise bildirildi.



Bisikletten düşüp yaralandığı zannedilerek hastaneye getirilen ancak kafasına mermi isabet ettiği tespit edilen Mustafa Şahin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti. Çocuğun ölüm haberi üzerine hastaneye akın eden yakınları cenaze alınırken hastane önünde sinir krizleri geçirdi.



Yapılan otopsinin ardından aileye teslim edilen cenaze, olayın yaşandığı sokaktaki eve getirilerek helallik alındıktan sonra Osmaniye Asri Mezarlığından toprağa verildi.



Osmaniye polisi tabancadan çıkan kurşun ile hayatını kaybeden Mustafa Şahin'in ölümüne neden olan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı. - OSMANİYE