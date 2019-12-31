BİSİM'e beş istasyon daha - Son Dakika
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BİSİM'e beş istasyon daha

6 saat önce

Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (BİSİM), hizmet ağını beş yeni istasyonla genişletti.

BİSİM'e beş istasyon daha, System.String[]

Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (BİSİM), hizmet ağını beş yeni istasyonla genişletti. Bisiklet tutkunları bundan böyle Kültürpark Lozan, Montrö ve 9 Eylül kapıları ile Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti 2 ve Karşıyaka Mavibahçe önündeki istasyonlardan da bisiklet kiralayabilecek.


BİSİM'de Kültürpark Lozan, Montrö ve 9 Eylül kapıları ile Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti 2 ve Karşıyaka Mavibahçe önündeki istasyonlar hizmete girdi. İZULAŞ Genel Müdürlüğünün koordine ettiği BİSİM, halen 40 istasyonda toplam 550 bisikletle hizmet veriyor. 2020'de 10 istasyonun daha açılması planlanıyor.


2.2 milyon kiralama


Devreye girdiği Ocak 2014'ten bu yana 2.2 milyon kişinin yararlandığı BİSİM uygulamasının 320 bin üyesi bulunuyor. Kiralama sistemi, BİSİM üye kartı, kredi kartı veya İzmirim Kart ile çalışıyor. - İZMİR

Kültürpark, Eylül, Lozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:49 Kaynak: İHA
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