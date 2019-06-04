BİSİM'in 35'inci istasyonu da hizmete girdi

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Yolcu otobüsü kaza yaptı: 40 yolcu ölümden döndü

AK Partili Ünal: Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını için bayramdan sonra temas gerçekleştireceğiz

Doğu Ekspresi'nin en güzel karesi için 10 bin lira ödül