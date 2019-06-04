Son Dakika Haberleri: BİSİM'in 35'inci istasyonu da hizmete girdi
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BİSİM'in 35'inci istasyonu da hizmete girdi

1 saat önce

İzmir'in "bisiklet kenti" kimliği kazanması hedefiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan kiralık bisiklet sistemi BİSİM'in 35'inci istasyonu da hizmete açıldı.

BİSİM'in 35'inci istasyonu da hizmete girdi, System.String[]
İzmir'in "bisiklet kenti" kimliği kazanması hedefiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan kiralık bisiklet sistemi BİSİM'in 35'inci istasyonu da hizmete açıldı. 2014'ten bu yana 2 milyon kullanıcıya ulaşan BİSİM, iki sürücülü (tandem) bisikletlerle birlikte yakında daha çok İzmirliye ulaşmayı hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi oluşturduğu bisiklet yollarıyla güvenli ve keyifli sürüş imkanı oluştururken, kentte bisiklet kullanımını teşvik etmek için BİSİM istasyonlarını da yaygınlaştırıyor. 2014 yılında kurulan kiralık bisiklet sistemi BİSİM, 35'inci istasyonunu Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda açtı. 735 park yeri ve 500 bisikletle hizmet veren BİSİM 2014 yılından bu yana 2 milyon kullanıcı sayısına ulaştı. Bu süre içinde 285 bin kişi ise sisteme üye oldu.

Sahilevleri'nden Kuş Cenneti'ne uzanan istasyonlarıyla kente yayılan BİSİM, daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşabilmek için yeni yatırımlar da planlıyor. Bunlardan biri de iki kişinin aynı anda pedal çevirebildiği "tandem" olarak adlandırılan bisikletlerin hizmete alınması olacak.

BİSİM artık sosyal medyada

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için toplu sürüş etkinliklerine de tam destek veren BİSİM, artık sosyal medya aracılığıyla da İzmirlilerle buluşuyor. Bisiklet tutkunları @yollarartikbisim Instagram hesabından hem bilgi edinebiliyor, hem de bisikletle ve İzmir'le ilgili en güzel paylaşımları takip edebiliyor.

Üye kartı, İzmirim Kart ya da kredi kartı ile binilebiliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hem kentliler hem de çevreyi yakından gözlemlemek isteyen turistler tarafından büyük ilgi gören bisiklet kiralama sistemi "BİSİM"den üç ayrı yöntemle faydalanmak mümkün. Bisiklet kullanmak isteyenler, sistemden hızlı ve kolay yoldan yararlanmak için üye kartı çıkarabiliyor. Sisteme üye olmayanlar ise İzmirim Kart ve kredi kartı kullanarak bisiklet kiralayabiliyor. BİSİM'de kiralama ücreti olarak her saat için 3 TL ödeme yapılıyor. İzmir'in akıllı bisiklet sistemi, 06.00 ile 23.00 saatleri arasında hizmet veriyor. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:09 Kaynak: İHA
İzmir, Güncel
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