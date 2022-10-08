Kırgız Cumhurbaşkanı Caparov'un Gözünden Çkp: Halkının Esenliği İçin Çabalayan ve Halk Tarafından Her Zaman Desteklenen Bir Siyasi Parti

BİŞKEK, 8 Ekim (Xinhua) -- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Çin Komünist Partisi (ÇKP) hakkında konuşurken, "Bir parti özverili hedeflerle hareket ediyorsa, kamu yararı, refahı ve halkın esenliği için çabalıyorsa, böyle bir parti her zaman halkı tarafından desteklenecektir" dedi.

Xinhua ve diğer Çin medyasıyla yakın zamanda yaptığı yazılı bir röportajda, ÇKP'nin 1921'de kuruluşundan bu yana muhteşem bir gelişme kaydettiğini söyleyen Caparov, Çin'in, ÇKP'nin önderliğinde siyasi, ekonomik, sosyal ve diğer kalkınma alanlarında pek çok başarıya imza attığını ifade etti.

Caparov, Çin'in 40 yılı aşkın bir süredir reform ve dışa açılma politikasını başarıyla uyguladığını, insanların yaşam standartlarını iyileştirdiğini ve dünyadaki prestijini artırdığını söyledi.

Çin'in geçen yıl her yönüyle orta derecede müreffeh bir toplum inşa etme konusundaki ilk asırlık hedefine ulaştığını ve tarihsel olarak mutlak yoksulluk sorununu çözdüğünü söyleyen Kırgız Cumhurbaşkanı, Çin'in dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline gelerek dünyaya bir örnek teşkil ettiğini de sözlerine ekledi.

Caparov, "Çin Komünist Partisi'nin Çin halkına mutlu bir yaşam sağlama mücadelesini ve Çin ulusunun yeniden gençleşmesini birinci önceliği, hedefi ve tarihi misyonu olarak gördüğünü biliyoruz" dedi ve Kovid-19 pandemisine karşı mücadelede bunun açıkça görüldüğünü belirtti.

Kırgız Cumhurbaşkanı şöyle konuştu: Halkın sağlığını ve güvenliğini ön planda tutan ÇKP, pandeminin yayılmasına karşı zamanında ve aktif önlemler alıyor. Çin, bu çabalar sayesinde pandemiyi başarıyla kontrol altında tutarak ekonomik toparlanmayı gerçekleştiren dünyadaki ilk ülkelerden biri oldu.

Caparov Şubat ayında Beijing Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine katıldı ve etkinliğin resmi sloganı olan "Ortak Bir Gelecek için Birlikte" sözünden derinden etkilendi.

Caparov, "Bu, uluslararası topluma insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etme çağrısı. İster küçük ister büyük ülke olalım, küreselleşme bağlamında hepimizin bir geleceği ve bir kaderi var. Tüm güncel meseleler ve zorluklar iç içe ve bunları diyalog ve işbirliği yoluyla, birbirimizin çıkarlarına saygı duyarak birlikte çözmeliyiz" dedi.

Caparov, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından önerilen Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin zamanın trendine ve tüm ülkelerin insanlarının özlemleri olan barış, işbirliği ve kalkınma arzusuna uygun olduğunu söyledi.

Caparov, "Kırgızistan'ın Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni desteklediğini ve inisiyatifin uygulanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtmek isterim" dedi.

Caparov, 5 Ocak 2022'nin Kırgızistan ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü olduğunu söyledi ve "Bugün Kırgız-Çin ilişkileri güçlü bir şekilde gelişiyor ve siyasi, ekonomik, kültürel alanları kapsayan yüksek bir düzeyde" diye konuştu.

Caparov, Kırgız-Çin ilişkilerinin zaman içinde test edildiğini ve kapsamlı bir stratejik ortaklığa dönüştüğünü söyledi.

Caparov, "Şu anda bu ortaklığın meyvelerini alıyoruz: iki ülke arasında karşılıklı siyasi güven artıyor, güvenlik alanında işbirliği aktif biçimde gelişiyor ve ekonomik ve ticari işbirliği genişletiliyor."

Uluslararası arenada iki ülkenin birbirini ilgilendiren konularda karşılıklı destek sağladığını ve Birleşmiş Milletler, Shanghai İşbirliği Örgütü, Asya'da Etkileşim ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı, Çin ve Orta Asya işbirliği mekanizması gibi örgütler dahilinde işbirliği yürüttüğünü sözlerine ekledi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı verdiği röportajda, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nden (BRI) birçok kez bahsetti ve Kırgızistan'ın Kuşak ve Yol işbirliğinin en eski destekçilerinden ve katılımcılarından biri olduğunu söyledi.

Hızla değişen uluslararası durum ve giderek artan istikrarı bozucu faktörlerin oluşturduğu arka plana karşı, Çin Cumhurbaşkanı Xi'nin önerdiği Kuşak ve Yol işbirliği, bölgesel barış ve istikrarın korunması için koşullar yarattı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı, BRI'nin Orta Asya bölgesine limanlara doğrudan erişim oluşturmaya dair stratejik görevi çözme ve bölgeyi doğudan batıya ve kuzeyden güneye kıtalararası otoyolların kavşağına dönüştürme fırsatı verdiğini vurguladı.

Caparov bu bağlamda, Çin-Kırgızistan- Özbekistan demiryolu projesinin hayata geçirilmesinin, bölgenin transit potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarmak için önemli bir adım olacağını söyledi.

Caparov, "Son yıllarda Çin'in de yardımıyla Kırgızistan altyapı, ulaşım, enerji, tıbbi bakım, eğitim, sulama ve diğer alanlarda bir dizi projeyi hayata geçirdi. Kırgızistan ve Çin arasındaki pratik işbirliğini güçlendirme konusunda benzersiz fırsatların var olduğu unutulmamalıdır. İki ülkenin kalkınma stratejilerinin birleştirilmesi de her iki tarafın da temel çıkarlarına uygundur" dedi.

Caparov, şu anda Kırgızistan'ın ulusal kalkınmasının yeşil kalkınma, inovasyon, dijital ve yaratıcı ekonomiye odaklandığını ve Kırgızistan'ın bu alanlarda Çinli ortaklarıyla işbirliğini güçlendirmeyi planladığını kaydetti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı, "Eminim, antik İpek Yolu üzerinde yer alan ülkeler arasında karşılıklı yarar sağlayan ticari, ekonomik ve yatırım işbirliğinin genişletilmesi, bölgede istikrarın, siyasi diyaloğun ve ekonomik ilerlemenin güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır" dedi.