Bişkek'te Türk Dünyası Milli İlimler Akademileri Birliği Başkanlığı toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Bişkek'te Türk Dünyası Milli İlimler Akademileri Birliği Başkanlığı toplantısı yapıldı

04.06.2022 10:53
Bişkek'te Türk Dünyası Milli İlimler Akademileri Birliği Başkanlığı toplantısı yapıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türk Dünyası Milli İlimler Akademileri Birliği Başkanlığı 6. Toplantısı yapıldı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türk Dünyası Milli İlimler Akademileri Birliği Başkanlığı 6. Toplantısı yapıldı.

Kırgızistan Milli İlimler Akademisinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Türk Akademisinin girişimiyle Türk Dünyası Milli İlimler Akademileri Birliği Başkanlığı toplandı.

Toplantıya Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, Kırgızistan Milli İlimler Akademisi Başkanı Murat Cumatayev, Kazakistan Milli İlimler Akademisi Başkanı Murat Jurinov, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Başkan Yardımcısı İsa Habibbeyli, Özbekistan İlimler Akademisi Başkan Yardımcısı Bahrom Abduhalimov, Tataristan İlimler Akademisi Başkanı Myakzüm Salahov katıldı.

Türk Dünyası Milli İlimler Akademileri Birliği Başkanlığı üyelerinin, kuruluşlarının devam eden çalışmaları ve gelecek planları hakkında bilgi verdiği toplantıda, kuruluşun dönem başkanlığı Azerbaycan'dan Kırgızistan'a geçti.

Kıdırali, Kırgızistan Milli İlimler Akademisi Başkanı Cumatayev ile Tataristan İlimler Akademisi Başkanı Salahov'a Türk dünyasında iş birliğinin gelişmesine yaptıkları katkılarından dolayı Türk Akademisi altın madalyasını takdim etti.

Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkelerin dahil olduğu Türk Dünyası Milli İlimler Akademileri Birliği Başkanlığı 29 Haziran 2015'te Kazakistan'da kurulmuştu.

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Kaynak: AA

Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

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