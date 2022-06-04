Kıdırali, Kırgızistan Milli İlimler Akademisi Başkanı Cumatayev ile Tataristan İlimler Akademisi Başkanı Salahov'a Türk dünyasında iş birliğinin gelişmesine yaptıkları katkılarından dolayı Türk Akademisi altın madalyasını takdim etti.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bişkek'te Türk Dünyası Milli İlimler Akademileri Birliği Başkanlığı toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.