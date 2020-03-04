Bisküvi ambalajında uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bisküvi ambalajında uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 tutuklama - Son Dakika

Bisküvi ambalajında uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 tutuklama

6 saat önce

Bisküvi ambalajında uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 tutuklamaMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde bisküvi ambalajının içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Bisküvi ambalajında uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 tutuklama

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde bisküvi ambalajının içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alınan ihbar üzerine bir otomobili takibe aldı. Ekipler, saat 00.00 sıralarında Alaşehir'e giriş yapan otomobili durdurmak istedi. Otomobilde bulunan iki kişi, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler, Alaşehir Hacıbey Mahallesi'nde sıkıştırdıkları otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, bisküvilerin içerisine gizlenmiş ambalajlı halde 31.90 gram kristal isimli uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan E.Z. (32) ve Ü.M. (23), sevk edildikleri adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bisküvi ambalajında uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 tutuklama

Alaşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:12 Kaynak: DHA
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