Bisküvi Kutusundan Esrar ve Metamfetamin Çıktı
44 dakika önce
VAN'da, jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünde seyahat eden Afganistan uyruklu kaçağın eşyalarının arasındaki bisküvi kutusuna gizlenmiş 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metamfetamin ele geçirildi.
VAN'da, jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünde seyahat eden Afganistan
uyruklu kaçağın eşyalarının arasındaki bisküvi kutusuna gizlenmiş 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Van- Bitlis
karayolu üzerinde yaptığı yol kontrolleri sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramalarda, yolculardan Afganistan uyruklu kişinin eşyaları arasında bulunan bisküvi kutusunun içerisine gizlenmiş 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metamfetamin ele geçirildi.
Yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistanlı gözaltına alındı.
- Van
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:26 Kaynak: DHA
Şeyma Subaşı'na Kötü Haber! Bakanlık Süresiz Nafaka İçin Harekete Geçti
Hareket Eden Vapurdan Denize Düşen Yaşlı Kadınının Kurtarılma Anı Kameraya Yansıdı
Kuzey Kore Lideri, Güney Kore Liderinden Özür Diledi
Değişen Hava Durumu Balık Fiyatlarını Etkiliyor! Hamsi 10-15 TL Arasında Satılıyor