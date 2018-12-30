Son Dakika Haberleri: Bisküvi Kutusundan Esrar ve Metamfetamin Çıktı

Bisküvi Kutusundan Esrar ve Metamfetamin Çıktı

1 saat önce

VAN'da, jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünde seyahat eden Afganistan uyruklu kaçağın eşyalarının arasındaki bisküvi kutusuna gizlenmiş 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bisküvi Kutusundan Esrar ve Metamfetamin Çıktı, System.String[]
VAN'da, jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünde seyahat eden Afganistan uyruklu kaçağın eşyalarının arasındaki bisküvi kutusuna gizlenmiş 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van- Bitlis karayolu üzerinde yaptığı yol kontrolleri sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramalarda, yolculardan Afganistan uyruklu kişinin eşyaları arasında bulunan bisküvi kutusunun içerisine gizlenmiş 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistanlı gözaltına alındı. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:42 Kaynak: DHA

Afganistan, Van, Güncel
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