Son Dakika Haberleri: Bisküvi Kutusundan Uyuşturucu Çıktı

Bisküvi Kutusundan Uyuşturucu Çıktı

1 saat önce

Van'ın Gevaş ilçesinde otobüste yapılan aramada 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bisküvi Kutusundan Uyuşturucu Çıktı, System.String[]
Van'ın Gevaş ilçesinde otobüste yapılan aramada 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoldöndü Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van- Bitlis kara yolundaki kontrol noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.

Otobüste yolcu olarak bulunan Afganistan uyruklu kişinin şüpheli hareketleri üzerine yapılan üst aramasında, sırt çantasındaki bisküvi kutusuna gizlenmiş 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ekipler, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:19 Kaynak: AA

Gevaş, Van, Güncel
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