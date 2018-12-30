Bisküvi Kutusundan Uyuşturucu Çıktı

Van
'ın Gevaş
ilçesinde otobüste yapılan aramada 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoldöndü Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van- Bitlis
kara yolundaki kontrol noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.
Otobüste yolcu olarak bulunan Afganistan
uyruklu kişinin şüpheli hareketleri üzerine yapılan üst aramasında, sırt çantasındaki bisküvi kutusuna gizlenmiş 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metamfetamin ele geçirildi.
Ekipler, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.