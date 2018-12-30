Son Dakika Haberleri: Bisküvi Paketlerinin İçinden Uyuşturucu Çıktı

Bisküvi Paketlerinin İçinden Uyuşturucu Çıktı

1 saat önce

Bisküvi paketlerinin içinden uyuşturucu çıktı Bisküvi paketlerinin içerisinde 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metamfetamin ele geçirildiVAN - Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda bisküvi paketleri içerisine gizlenmiş 1 kilo...

Bisküvi paketlerinin içinden uyuşturucu çıktı
Bisküvi paketlerinin içerisinde 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metamfetamin ele geçirildi

VAN - Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda bisküvi paketleri içerisine gizlenmiş 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metanfetamin ele geçirildi.
Edinilin bilgilere göre, Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van- Bitlis karayolu üzerinde durdurulan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu şahıs üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Jandarma ekiplerince yapılan aramada bisküvi paketlerinin içerisine gizlenmiş vaziyette 1 kilo 20 gram esrar ile 420 metanfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili olarak Afganistan uyruklu şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:34 Kaynak: İHA

Van, Jandarma, Yerel
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