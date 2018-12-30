Bisküvi Paketlerinin İçinden Uyuşturucu Çıktı
1 saat önce
Bisküvi paketlerinin içinden uyuşturucu çıktı Bisküvi paketlerinin içerisinde 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metamfetamin ele geçirildiVAN - Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda bisküvi paketleri içerisine gizlenmiş 1 kilo...
Bisküvi paketlerinin içinden uyuşturucu çıktı
Bisküvi paketlerinin içerisinde 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metamfetamin ele geçirildi
VAN - Van
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda bisküvi paketleri içerisine gizlenmiş 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metanfetamin ele geçirildi.
Edinilin bilgilere göre, Gevaş
ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van- Bitlis
karayolu üzerinde durdurulan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde Türkiye
'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan
uyruklu şahıs üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Jandarma ekiplerince yapılan aramada bisküvi paketlerinin içerisine gizlenmiş vaziyette 1 kilo 20 gram esrar ile 420 metanfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili olarak Afganistan uyruklu şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:34 Kaynak: İHA
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