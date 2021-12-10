Üye Girişi
Son dakika haberi! Havalimanında kaçakçılık operasyonu: Bisküvi ve çikolata paketlerinde elektronik sigara filtresi ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Havalimanında kaçakçılık operasyonu: Bisküvi ve çikolata paketlerinde elektronik sigara filtresi ele geçirildi

10.12.2021 09:08

Gelen son dakika haberlerine göre Havalimanında kaçakçılık operasyonu: Bisküvi ve çikolata paketlerinde elektronik sigara filtresi ele geçirildi Elektronik sigara filtrelerini meyve suyu kutuları, bisküvi ve çikolata paketlerine saklayan kadın havalimanı polisine takıldı İstanbul Havalimanı'nda elektronik sigara...

Havalimanında kaçakçılık operasyonu: Bisküvi ve çikolata paketlerinde elektronik sigara filtresi ele geçirildi

Elektronik sigara filtrelerini meyve suyu kutuları, bisküvi ve çikolata paketlerine saklayan kadın havalimanı polisine takıldı

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda elektronik sigara filtresi kaçakçılığı yapan yabancı uyruklu bir kadın yolcu, düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon kameralara yansırken, filtrelerin elbiseye özel olarak dikilmiş bölmelere ve çantasındaki meyve suyu kutuları, bisküvi ve çikolata paketlerine zulalandığı ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre, geçtiğimiz Salı günü 12.00 uçağıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten İstanbul'a gelen Özbek asıllı kadın yolcu S.C., şüpheli hareketler ve tedirgin davranışlar sergileyince polisin dikkatini çekti. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu yolcuyu adım adım izlemeye aldı. Görevliler, kaçakçılık suçlarıyla ilgili bir durum olduğunu düşünerek S.C.'yi gümrüklü alan çıkışında risk-analiz çalışmaları kapsamında durdurdu.

Özbek yolcunun valizinde ve üzerinde inceleme yapıldı. Yolcunun üstünde ve bagajında yapılan aramalarda polisleri şaşkına çeviren bir durumla karşılaşıldı. S.C.'nin üzerindeki elbiseye özel olarak tasarlanıp dikilmiş bölmeler ile çantasındaki meyve suyu kutusu, bisküvi ve çikolata paketlerine gizlenmiş halde 600 adet elektronik sigara filtresi ele geçirildi.

Şüpheli havalimanında gözaltına alındı. S.C. hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Son dakika haberi! Havalimanında kaçakçılık operasyonu: Bisküvi ve çikolata paketlerinde elektronik sigara filtresi ele geçirildi
Son dakika haberi! Havalimanında kaçakçılık operasyonu: Bisküvi ve çikolata paketlerinde elektronik sigara filtresi ele geçirildi
Son dakika haberi! Havalimanında kaçakçılık operasyonu: Bisküvi ve çikolata paketlerinde elektronik sigara filtresi ele geçirildi
Son dakika haberi! Havalimanında kaçakçılık operasyonu: Bisküvi ve çikolata paketlerinde elektronik sigara filtresi ele geçirildi

İstanbul Havalimanı, İstanbul, Sigara, Özbek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Havalimanında kaçakçılık operasyonu: Bisküvi ve çikolata paketlerinde elektronik sigara filtresi ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı 09:36 Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı
Yatırımcılarından 1 Milyar TL çaldığı iddia edildi! Bitrota'nın kurucusu tutuklandı! 09:22 Yatırımcılarından 1 Milyar TL çaldığı iddia edildi! Bitrota'nın kurucusu tutuklandı! Yanık kokusunu alan komşuları fark etti! Isınmak için ateş yakan iki kişi, yanarak can verdi 02:50 Yanık kokusunu alan komşuları fark etti! Isınmak için ateş yakan iki kişi, yanarak can verdi Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 18:39 Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 16:49 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor 15:17 Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu 14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf 14:30 Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf

Son Dakika Haberleri
09:36 Ekmekte gramaj hilesi tespit edildi! 230 gram yerine 200 gram satıyorlar
09:35 Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı
09:32 Emekliler maaşlarına gelecek zamları merak ediyor! İşte yeni zam oranları!
09:22 Yatırımcılarından 1 Milyar TL çaldığı iddia edildi! Bitrota'nın kurucusu tutuklandı!
09:18 Özleyenler ekran başına! Kardeşlerim'in Kadir'i Kırmızı Oda'da!
09:14 Meteoroloji uyarıyor! 25 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı, rüzgarın hızı 100 km'yi bulacak
08:56 Galatasaray'ın büyük başarısı! Temsilcimiz Avrupa'da tarihe geçti
08:50 Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı
08:42 Beyin ameliyatında hastanın kafasında boru unutuldu! Doktor yargılanıyor!
08:30 Stokçularla ilgili harekete geçiliyor! TBMM'de görüşülecek
Ekmekte gramaj hilesi tespit edildi! 230 gram yerine 200 gram satıyorlar Ekmekte gramaj hilesi tespit edildi! 230 gram yerine 200 gram satıyorlar         
09:37
Emekliler maaşlarına gelecek zamları merak ediyor! İşte yeni zam oranları! Emekliler maaşlarına gelecek zamları merak ediyor! İşte yeni zam oranları!         
09:32
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı         
21:03
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi         
16:55
Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı         
15:28
Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu         
15:13
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?         
13:30
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 09:47:55. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Havalimanında kaçakçılık operasyonu: Bisküvi ve çikolata paketlerinde elektronik sigara filtresi ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement