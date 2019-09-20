Son Dakika Haberleri: Bisküvi yerken rahatsızlanan İngiliz kadın hayatını kaybetti
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Bisküvi yerken rahatsızlanan İngiliz kadın hayatını kaybetti

56 dakika önce

Aydının Didim İlçesinde bisküvi yerken aniden rahatsızlanan 68 yaşındaki İngiliz uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Bisküvi yerken rahatsızlanan İngiliz kadın hayatını kaybetti, System.String[]

Aydının Didim İlçesinde bisküvi yerken aniden rahatsızlanan 68 yaşındaki İngiliz uyruklu kadın hayatını kaybetti.


Olay; Altınkum Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balkonda bisküvi yiyen İngiliz uyruklu Linda Ann Piccet (68), bisküvinin boğazına takılmasından dolayı aniden rahatsızlandı.


Eşi Linda Ann Piccet'in fenalaştığını gören eşi D.A P (73) durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İngiliz turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Piccet'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Altınkum, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:49 Kaynak: İHA
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